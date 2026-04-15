ギフトコスメブランド「Lovisia（ラヴィジア）」から、『ポケモン』デザインのフェイスマスク「Lovisiaポケモンフェイスマスク」全6種が発売された。価格は各495円（税込）。全国のバラエティショップおよびLovisiaオンラインショップで販売中となっている。 【画像あり】ピカチュウやゲンガーなどのフェイスマスク（全6種） 本商品は、Lovisiaで展開されていたポケモンフェイスマスクのリニューアル版だ。パッ