カプコンは、4月17日発売予定のSFアクションアドベンチャー『プラグマタ』の最新トレーラーを公開した。 【画像あり】新キャラクター「エイト」が登場するトレーラー場面カット 本作は、地球への帰還を目指す主人公“ヒュー・ウィリアムズ”と“ディアナ”の物語を描くSFアクションアドベンチャーだ。今回公開されたファイナルトレーラーでは、二人の主人公を