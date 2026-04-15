アメリカ女子代表との国際親善試合３連戦に挑んでいる日本女子代表は現地４月14日、ワシントン州シアトルのルーメン・フィールドで２戦目を戦った。11日に行なわれた１戦目を１−２で落としていた日本は、２戦目では序盤からチャンスを作るなか、27分に先手を取る。ボックス内右で土方麻椰からのパスを受けた浜野まいかが、巧みなフェイントからニア上に鋭い左足シュートを突き刺して先制点を奪う。１点リードで後半に入ると