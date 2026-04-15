タレントの鈴木奈々（37）が15日、自身のインスタグラムを更新。タレントの小倉優子（42）との2ショットを公開した。「この間、大好きなゆうこりんさんがうちに遊びに来てくれました。一緒にお昼ご飯食べて語りました」と自撮りのツーショットを公開。2人とも眼鏡をかけたオフショットになっている。「ゆうこりんさんはめちゃめちゃ素直で優しい人です」と小倉の人柄に触れ、「メガネかけてるゆうこりんさん可愛すぎるね。ま