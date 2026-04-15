居酒屋チェーン「村さ来」は、このほど春・夏の新メニューの販売を開始した。【写真多数】居酒屋「村さ来」2026春夏新メニューずらり秘伝のタレに漬け込んだ『村の鶏皮串』をはじめ、5種類の美味しさが楽しめる『串カツ＜5種＞盛り合わせ』、旬の食材を使用したしらす料理や、さっぱり楽しめる『牛肉とアボカドの和風サラダ』など、バラエティ豊かなメニューを用意する。また、スイーツにはふわふわのパンケーキやフォンダンシ