NHKの井上樹彦会長（68）が15日、東京・渋谷の同局で定例会長・メディア総局長会見を行い、民放キー局、BS4K放送からの撤退について見解を示した。民放キー局系BS5局（BS日テレ、BS朝日、BS-TBS、BSテレ東、BSフジ）は、2027年1月までにBS4K放送から撤退し、4Kコンテンツは「WOWOWオンデマンド」等の無料配信へ移行する方針を固め、BSフジ、BSテレ東、BS朝日などが終了を正式に発表した。この件について、意見を求められた井