埼玉県八潮市で起きた道路陥没事故の現場では15日、およそ1年3か月ぶりに通行止めが一部解除となりました。去年1月、八潮市で起きた道路陥没事故の現場は、15日午前10時、周辺の県道およそ600メートルで通行止めが解除されました。ただ、全面解除とはなっておらず、もともと片側2車線だった道路の一部を暫定的に片側1車線として運用しています。迂回を余儀なくされていた周辺住民らからは、歓迎の声があがりました。近隣住民「（通