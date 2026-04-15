右腕の疲労で負傷者リスト（ＩＬ）入りした今井達也投手（２７）が「米国の生活に慣れず、それが腕の疲労の原因」と明かした、と米情報サイト「ジ・アスレチック」のアストロズ担当Ｃ・ローム記者が１４日（日本時間１５日）、自らのＸに投稿した。同記者によると、患部の経過については「良好」と明かしたという。その上で、野球以外のことで難しいことは何かと尋ねられ、通訳を通して「例えば、日本とは移動の仕方が違う。選