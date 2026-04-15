巨人は、１１日のヤクルト戦（東京Ｄ）でプロ初本塁打を放った山瀬慎之助捕手の記念グッズを、１５日から受注販売すると発表した。ジャイアンツ公式オンラインストアで取り扱う。山瀬は「８番・捕手」でスタメン出場。２点を追う３回無死、左翼席へソロを放っていた。商品は、Ｔシャツやフェイスタオルなど計５種類。記念すべき打撃シーンがデザインされている。商品一覧は以下の通り。・Ｔシャツ※Ｓ〜２ＸＬ４５０