女優の戸田恵梨香が、ゴージャスなドレス姿を披露した。１５日に自身のインスタグラムを更新し、「Ｎｅｔｆｌｉｘ作品『地獄に堕ちるわよ』の配信記念パーティ。優雅で愛溢れる時間でした。ありがとうございました」とつづる。１４日に都内で行われたイベントのオフショットを投稿した。演じる細木数子さんに“リブート”した金ピカのドレスを着こなした。髪もミニマムにまとめて、濃いめのメイクも新鮮だ。ネット上では「