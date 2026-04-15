派遣で仕事を探す際、どの会社に登録するかという選択はこれまで以上に戦略的な意味を持ち始めている。１社に絞るのか、それとも複数を併用するのか。派遣コネクト（ビジコネット株式会社）の調査からは、後者を選ぶ動きが広がっている実態が明らかになった。調査によると、派遣会社に「2社以上登録したことがある」と回答した人は67.6％に達した。さらに、理想の利用社数として「2〜3社の併用」を挙げた人が46.6％で最多とな