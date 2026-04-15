女優で歌手の中冨杏子（あんこ）が１４日、東京・新宿ＦＡＣＥで開催された女子プロレス団体「マリーゴールド」の興行にゲスト出演し、デビュー曲「桜色リップクリーム」を披露した。オープニングに登場。歌手デビュー後、初めて観客を前にして歌声を届けた。堂々のパフォーマンスに「皆さんの前で披露できて光栄です」と笑顔。「温かく迎えていただき、初めての歌唱の場がこの場所で本当に幸せでした。３６０度お客様に囲まれ