甲子園球場で午後６時から予定されていた阪神・巨人戦は雨のため中止と発表された。巨人は田中将大投手が移籍後初めて伝統の一戦に先発する予定だった。前日１４日、巨人は阪神に逆転勝利。今季初の甲子園で接戦をものにして良い雰囲気だったが、仕切り直して１６日の阪神戦に向けて準備することになった。巨人はここまで８勝７敗で貯金１。９日のマツダ広島戦に続き今季２度目の雨天中止となった。