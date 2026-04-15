【モデルプレス＝2026/04/15】元タレントの木下優樹菜が4月14日、自身のInstagramを更新。次女と訪れた東京ディズニーリゾートでの写真を公開し、反響を呼んでいる。【写真】芸人の30代元妻「再現度高い」人気キャラなりきる10歳長女とミニーにハグ◆木下優樹菜、次女とディズニー満喫木下は「次女が年1で、ママと2人でDisneyに行く日！！という 誕生日でもない 記念日つくりまして」と報告し、次女と2人で東京ディズニーリゾート