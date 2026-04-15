【モデルプレス＝2026/04/15】⽇本最⼤級のファッション＆⾳楽イベント「RakutenGirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」が、4⽉18⽇に国⽴代々⽊競技場第⼀体育館にて開催。この度、追加決定したスペシャルコンテンツが発表された。【写真】グループ卒業前最後の「ガルアワ」出演になる坂道メンバー◆乃⽊坂46、ライブパフォーマンストップバッターに決定GirlsAward最多出演アー