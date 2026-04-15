【モデルプレス＝2026/04/15】東京ディズニーシーで15日、開園25周年のアニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」がスタート。オープニングセレモニーが開催された。【写真】当日はキャストが笑顔でゲストを出迎え◆開園25周年を祝う“スパークリング・ジュビリー”開幕さまざまな海の魅力から着想を得た、25周年イベントを象徴するテーマカラー「ジュビリーブルー」で一帯が彩られる東京