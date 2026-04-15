【モデルプレス＝2026/04/15】BLACKPINK（ブラックピンク）のJENNIE（ジェニー）が4月14日、自身のInstagramを更新。街中でのプライベートショットを公開し反響を呼んでいる。【写真】人気K-POP美女「腰のラインが綺麗すぎ」SEXYへそ出しトップス姿のバックショット◆ジェニー、美ウエスト際立つへそ出しトップスジェニーは「chellaaa」とつづり、屋外でのプライベート写真を複数枚投稿。白のへそ出しTシャツや黒のレザージャケッ