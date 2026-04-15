【モデルプレス＝2026/04/15】お笑いトリオ・ぱーてぃーちゃんの金子きょんちぃが4月14日、自身のInstagramストーリーズを更新。シール帳を公開し、話題となっている。【写真】32歳人気ギャル芸人「たまごっちのページ最高」こだわりのシール帳◆金子きょんちぃ、シール帳を披露金子は「ついにシール帳作っちゃった みんな交換しよー」とつづり、華やかなネイルが際立つ手元でシール帳を紹介する動画を投稿。サンリオの人気キャラ