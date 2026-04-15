アジア株上海株上値重い、冷え込む米中関係ベッセント氏が異例の対中批判 東京時間14:15現在 香港ハンセン指数 26022.74（+150.42+0.58%） 中国上海総合指数 4041.41（+14.78+0.37%） 台湾加権指数 36614.45（+318.33+0.88%） 韓国総合株価指数 6150.13（+182.38+3.06%） 豪ＡＳＸ２００指数 8981.00（+10.18+0.11%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 78245.88（+1398.31+1.82%）