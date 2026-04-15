東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 特に目立った経済指標の発表はありませんでした ※要人発言やニュース 【イラン情勢】 トランプ米大統領 戦争はもうすぐ終わると思う、戦争終結は非常に近いと考えている ラガルドECB総裁 世界経済にとって重要なのは一時停戦ではなく戦争終結だ 戦争が長期化すればサプライチェーンに影響が出る ホルムズ海峡が再開されても正常に戻るまで数カ月