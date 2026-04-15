１０日、中欧班列の貨物を検査する税関職員。（ハルビン＝新華社配信）【新華社ハルビン4月15日】中国黒竜江省のロシア国境にある同江鉄道口岸（通関地）からは連日、貨物を満載した中欧班列（中国と欧州を結ぶ国際定期貨物列車）が、汽笛を響かせながら次々と出発している。列車は川を越えて橋を渡り、ロシアのシベリア鉄道とつながり、欧州や沿線各国へと向かう。同江税関の統計によると、今年1〜3月に同江鉄道口岸を経由し