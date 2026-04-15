１３日、中国国際消費品博覧会に出展した喜茶のブース。（海口＝新華社配信）【新華社海口4月15日】中国海南省で13日に開幕した第6回中国国際消費品博覧会で、中国の人気ティードリンクチェーン「喜茶（HEYTEA）」が「海上の新ティーロード」と題した展示エリアを設け、海外展開の歩みを多角的に紹介している。海外販売品の試飲コーナーもあり、新しいスタイルのティードリンクと世界市場の結び付きを示している。１３日、中国国