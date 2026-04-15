日本ハム、巨人、中日でプレーし昨季限りで現役引退した中田翔氏（36）が15日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを披露した。14日、甲子園での阪神−巨人戦で解説を務めていた中田氏。今日も楽しかった！！どっちに転んでもおかしくない試合だった！！」と報告。同じく解説を務めた糸井嘉男氏との2ショットをアップした。日本ハム時代の同僚だった糸井氏について、中田氏は「それにしてもこの方の体はやばい！