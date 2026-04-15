サックス奏者のユッコ・ミラーが、メジャーデビュー１０周年を飾るアルバム「Ｂｌｏｏｍｉｎ’」（キング）を出した。全曲がオリジナルで、明るくも情緒あふれるサックスの音色と他楽器との異色の協業も楽しめる一枚だ。「めまぐるしくやってきて気づけば１０年。今の自分のありのままを届けたい」と語る。冒頭の「ＭｉｒａｃｌｅＳｈｉｎｅ」でキーボードとアルトサックスによる華やかなメロディーが奏でられたと思えば、自