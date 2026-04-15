東京都内のガソリンスタンド経済産業省が15日発表した13日時点のレギュラーガソリン1リットル当たりの全国平均小売価格は、前週調査より10銭高い167円50銭だった。4週ぶりに値上がりした。政府が補助金を支給して目指す1リットル当たり170円程度の目安は前週に続いて下回った。16〜22日の補助金額はレギュラー1リットル当たり35円50銭とする。軽油は前週より10銭高い156円70銭だった。灯油は18リットル（一般的なタンク1個分