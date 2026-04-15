講談社は15日、第57回講談社絵本賞に森洋子さんの「ある星の汽車」（福音館書店）が決まったと発表した。賞金は100万円。贈呈式は5月20日。「ある星の汽車」は、大地を走る汽車に乗り合わせた絶滅動物たちを描く創作絵本。