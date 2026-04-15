中東情勢の悪化による原油高を受けて、住宅業界の現場でも作業に支障が出る事態となっています。マンションの修繕工事を行う都内の現場では…スマート修繕シニアコンサルタント・遠藤七保さん「床も工事を終えておきたかったが、防水剤が入ってこないということでいったん見送っている」ナフサから作られる防水剤が入ってこず、屋上の塗装作業を一時、断念していました。さらに今、住宅関連の資材についてメーカー側から新規受注の