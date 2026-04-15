元横綱・若乃花でタレントの花田虎上の妻・倉実さんが14日、自身のアメブロを更新。高校2年生になった長女・百華さんのお弁当を披露し、反響を呼んでいる。【映像】辻希美の手作り弁当（複数カット）倉実さんは「高2になってしばらくは短縮授業 今日からお弁当スタートです」と切り出し、百華さんのお弁当作りが始まったことを報告。玉子焼きやからあげ、ブロッコリーなど、彩り豊かなお弁当を披露した。続けて、百華さんの