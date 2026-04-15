日本維新の会の藤田共同代表は15日の記者会見で、12日に行われた自民党大会で、自衛官が制服姿で国歌を斉唱したことについて「法的にはおそらく問題ないと思うが、政治的には抑制的にやるべきだった」との考えを示した上で、「あえて言うなら『不適切だった』という評価を下さざるを得ない」と述べた。自民党大会には、維新から吉村代表と藤田共同代表が出席していた。藤田氏は、「企画側の自民党がその意思決定をしたのはうかつだ