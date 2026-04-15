4月15日（現地時間14日）に「NBAプレーオフ2026」進出をかけた「プレーイン・トーナメント2026」が行われ、ウェスタン・カンファレンスでは8位のポートランド・トレイルブレイザーズがPHXアリーナに乗り込み、7位のフェニックス・サンズと対戦した。 ブレイザーズは2点ビハインドで第1クォーターを終えると、第2クォーター開始からシェイドン・シャ