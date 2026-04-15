プレミアムバンダイで、『まめっちメモリーズ 30thいえろー／30thぶるー』が発表された。 【画像あり】歴代のまめっちやミニゲームが勢揃い商品画像一覧 本商品は、たまごっち30周年を記念し、『Tamagotchi nano colorful』シリーズより、歴代のまめっちが大集合したたまごっちだ。 初代のベビっちから育て始め、まめっちに成長したあとは歴代のまめっちにチェンジしていく。 お世話