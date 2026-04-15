プログレス・テクノロジーズグループは急落。同社は大手製造業向けにデジタル技術導入のコンサルティングなどを手掛ける。１４日取引終了後に発表した２６年２月期連結決算は、売上高が６３億１４００万円（前の期比１１．８％増）、営業利益が１７億８４００万円（同９５．１％増）だった。企業の旺盛な投資意欲が引き続き追い風となった。 続く２７年２月期の売上高は６９億４００万円（前期比９．３％増）