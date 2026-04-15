東京衡機はストップ高。１４日の取引終了後、２６年２月期の連結決算の発表にあわせて、２７年２月期の通期業績予想を開示した。売上高予想は５３億９２００万円（前期比２０．５％増）、営業利益予想は３億３６００万円（同２．２倍）としており、大幅な増収増益の見通しを好感した買いが集まっている。 データセンターや半導体工場の新増設、ＡＩによるデータ処理の増加などを背景にエネルギー需