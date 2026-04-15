カプコンの直営店舗・カプコンストアにて、「カプころん」ぬいぐるみシリーズの新商品として『プラグマタ』のキャラクター2種が4月17日に発売されることが発表された。 「カプころん」は、カプコンのゲームに登場するキャラクターたちを手のひらサイズにデフォルメしたカプコンストアオリジナルのシリーズだ。 今回新たにラインナップに加わるのは、4月17日に発売予定のSFアクションアドベ