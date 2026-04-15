「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１５日午後２時現在で、レノバが「売り予想数上昇」で５位となっている。 同社は、再生可能エネルギー発電所の開発・運営と、脱炭素ソリューションの提供が主な事業。米国とイスラエルによるイラン攻撃とその後のイランによるホルムズ海峡の封鎖を受けて世界的にエネルギー価格が高騰するなか、同社のビジネスモデルへの注目度が高まってお