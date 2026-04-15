【写真＆動画】嵐5人がグレージュの同色系衣装で大岩の上に佇む「Power of the Paradise」ジャケ写／MV 嵐の公式Instagramが、「ThrowBack ARASHI」と題して2016年9月14日リリースの「Power of the Paradise」のジャケット写真を公開した。 ■5人がキリッとした目線を向けるスタジオでの集合ショットも公開 「Power of the Paradise」は、日本テレビ系 リオデジャネイロ2016のテーマソング。公開されたの