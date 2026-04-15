【動画＆写真】菊池風磨と畑芽育の告知＆コメント動画／『夜の音-TOKYO MIDNIGHT MUSIC-』メインビジュアル／菊池風磨＆畑芽育×氷川きよしのオフショット 菊池風磨（timelesz）と畑芽育がMCを務める日本テレビ系の新音楽番組『夜の音-TOKYO MIDNIGHT MUSIC-』が4月7日にスタートした。 同番組は、毎回1組のアーティストを招き、新曲に込めた思いや制作背景を掘り下げながら、その物語を軸にしたスタジオライブを