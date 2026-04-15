◇MLB ブルージェイズ 9-7 ブリュワーズ(日本時間15日、アメリカンファミリー・フィールド)ブルージェイズ・岡本和真選手が「7番・サード」で先発出場し、9回に同点打を記録。2安打1打点の活躍で勝利に貢献しました。直近3試合ノーヒットだった岡本選手はこの日、ブリュワーズ先発のジェイコブ・ミジオロウスキー投手と対戦。100マイル(約160.9キロ)超えの速球を武器に昨季“怪物新人”の異名をとった右腕に対し、第1打席はストレ