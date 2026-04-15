大津町では14日、熊本地震セミナーがありました。記憶を風化させることなく地震対応で得た教訓を再認識し今後の防災対応に生かすことを目的に開かれました。大津高校メディア放送部が制作したドキュメンタリーが放映されました。 また会場には大津町と、災害時に資材提供の協定を締結した山口県の企業「キロク」のトイレカーや防災グッズなどの展示もありました。