左脚の内転筋を痛めて負傷者リスト（IL）入りしているパドレス・松井裕樹投手が14日（日本時間15日）、傘下3Aエルパソの一員としてラウンドロック戦に5番手で登板。1イニングを1安打無失点、1三振1四球だった。松井は4―4の7回にマウンドへ。先頭打者に右前打を許し、次打者に四球。さらに犠打で1死二、三塁のピンチを背負った。ここで7番打者を90・3マイル（約145・3キロ）の直球で見逃し三振。最後は遊ゴロでピンチを脱し