テレビプロデューサー佐久間宣行（50）が14日、テレビ東京系「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（火曜午前1時45分）に出演。自身が出演中のCMにダメ出ししたアナウンサーの名前を暴露した。中根舞美アナ（25）が視聴者からの苦情を受け付けるコーナーで「最近、佐久間さんは『某大手飲料メーカー』のCMで“仕事のできる風の男”を演じていますが、芝居くさくて見ていられません。どうにかなりませんか」との内容を読み上