うっかりだったのか、それとも…。ドジャース・山本由伸投手（２７）が１４日（日本時間１５日）、本拠地ロサンゼルスでのメッツ戦に先発し、８回途中まで４安打１失点、７奪三振と好投。自身に勝ち星はつかなかったものの、降板後にチームが１点を勝ち越して２―１の勝利に貢献した。初回の先頭打者・リンドアに先制ソロを浴びたものの、スプリットやカーブといった変化球を自在に操り、その後は７回二死まで一人の走者も許さ