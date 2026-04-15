ソニーは4月15日、ゲーミングブランド「INZONE」における新製品として、有機ELゲーミングモニター「INZONE M10S II」、背面開放型ゲーミングヘッドセット「INZONE H6 Air」、「INZONE Buds」新色のグラスパープル、ゲーミングキーボード「INZONE KBD-H75」の日本語配列モデル、その他ゲーミングマウスやマウスパッドなど全7モデルを発表した。モニター以外は4月24日から発売予定で、ゲーミングモニターは5月22日の発売を予定する。