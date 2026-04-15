ＮＨＫの井上樹彦（たつひこ）会長が１５日、東京・渋谷の同局で行われた会見で、受信料支払い督促の強化について言及した。同局は受信料の支払率低下を受け、簡裁への申し立てで強制執行が可能となる「支払い督促」の２０２６年度の件数が過去最多規模の２０００件を超える見通しと発表している。井上会長は「支払い督促の民事手続きを強化することを発表し、実行していることから、受信料を自主的に支払う方が増えている。