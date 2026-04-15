◆米大リーグドジャース―メッツ（１４日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・山本由伸投手（２７）が１４日（日本時間１５日）、本拠地・メッツ戦に先発。今季最長の７回２／３を４安打１失点７奪三振と好投したが、今季初の連勝はならなかった。今季最多１０４球の力投だった。今季中のノーヒットノーラン達成を予感させる快投。ロバーツ監督は会見で、今年は偉業を見ることになると思うか