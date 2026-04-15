◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―巨人（１５日・甲子園）巨人のドラフト４位・皆川岳飛外野手（２２）＝中大＝が１５日、初めて１軍に合流した。阪神戦が行われる甲子園に姿を現した。皆川はキャンプ１軍スタートも開幕前に２軍に降格。ファーム・リーグ公式戦では打率２割６分１厘の成績を残していた。