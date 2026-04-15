シンガー・ソングライターのサカグチアミが１５日、レーベル移籍第２弾のデジタルＥＰ「Ｈｕｓｈ」をリリースした。この日午後８時からＹｏｕＴｕｂｅで同名リード曲「Ｈｕｓｈ」のミュージックビデオ（ＭＶ）をプレミア公開する。ＥＰ盤は「全曲ラブソングをテーマ」に制作され、恋に落ちる瞬間の戸惑いや言葉にできない想（おも）い、すれ違いや距離感など、恋愛の中で生まれる繊細な感情を描いた作品。サウンドプロデュース