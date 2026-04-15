◆パ・リーグオリックス―西武（１５日・京セラドーム大阪）オリックス・来田涼斗外野手が今季初めて１軍合流を果たした。プロ６年目の今季は開幕を２軍で迎え、ファーム・リーグで打率３割５分１厘と猛アピール。５試合連続マルチ安打中と好調を維持している。１４日の西武戦（京セラドーム大阪）で死球を受け、右手首を骨折した杉沢龍外野手に代わり、このまま出場選手登録される見込みだ。