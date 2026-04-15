介護は突然始まり、短期間で判断を迫られることが多い。限られた時間の中で家族が下す選択は、その後の生活に大きく影響する。未知株式会社と株式会社元気な介護が実施した調査からは、介護施設やサービス選びにおける実態と、経験を通じて変化する価値観が浮かび上がった。2026年3月16日から21日、300人を対象にインターネットで実施された調査では、家族の介護や支援に関わった経験がある人は70.7％に達した。「過去に関わっ