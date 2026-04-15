美容外科・美容皮膚科「ＭａｉｓｏｎＰＵＲＥＪＵ」は、恋人または配偶者がいる２５〜５９歳の女性５５２人を対象に「男性の肌とパートナーへの清潔感に関する意識調査」をインターネット調査で実施した。調査の結果、男性のスキンケアを「とても良い・良い」と答えた女性は８３．５％に上り、男性が美容医療の専門家へ相談することについても６５．８％が肯定的と回答した。清潔感の印象として最も挙げられたのは「服装」